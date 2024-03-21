تشاتلز آند مور تسلّط الضوء على الأنسجة المميّزة في تشكيلتها لربيع وصيف 2024

"تشاتلز آند مور" Chattels & More، الشركة الرائدة في مجال قطع الأثاث والديكور وبيعها بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت عن أحدث تشكيلةٍ لها من منتجات غرف المعيشة وغرف الطعام للموسم المقبل، وسلّطت هذه العلامة التجارية الضوء على اعتمادها توجّهاً جديداً يقوم بشكلٍ أساس على منح مساحات المعيشة المزيد من الاهتمام، باستخدام موادّ متعدّدة تواكب التوجّه السائد عالمياً في مجال التصاميم لهذا العام. من هذا المنطلق، تشتمل التشكيلة الجديدة من "تشاتلز آند مور" على مزيجٍ فريدٍ يجمع بصورةٍ رائعة بين الرقيّ والعملانية في القطع الكفيلة بتلبية مختلف الأذواق والرغبات المتنوّعة لعملائها في جميع أنحاء البلاد.

من أبرز القطع التي تتضمّنها التشكيلة الجديدة: مجموعتا أرائك الزاوية Gianni in Cord وBellissima اللتان تشكلان نموذجاً ساطعاً للتنوّع والابتكار والأناقة في التصميم. تتوفّر سلسلة أرائك الزاوية Gianni بخياراتٍ ومقاساتٍ وألوانٍ متعدّدة، ويحضر فيها اللون الرماديّ الرقيق، مع قواعد فولاذية سوداء ذات شكلٍ بسيط، ما يجعلها تتكامل بكلّ سلاسة مع أيّ نمط ديكورٍ داخليّ. أما سلسة أرائك الزاويةBellissima

فتنفرد بتصميمها الخاص من ثلاثة مقاعد، وتأتي باللون البيج، مع إطارٍ ملفت من خشب الزان الصلب ونسيجٍ ناعم ذي ملمسٍ مخمليّ، لتجمع بذلك بين روعة النمط الكلاسيكي ورونق الجمال الحديث.

أما للمساحات المخصصة لتناول الطعام، فتبرز مجموعتا: Grace Dining Marble وOkinawa Dining اللتان تجسدان التوازن المثاليّ بين الأناقة في الشكل والتصميم، والمتانة والعمر المديد في الاستخدام. تتميّز مجموعة Grace Dining Marble بتصميمها الفاخر، مع إطارٍ أنيق من خشب المانجو الصلب، وسطحٍ من الرخام، فيما تحضر مجموعة Okinawa بمظهرها العصريّ، مع سطحٍ من الغرانيت الطبيعي وإطارٍ مطليّ بمسحوق الفولاذ، لتضفي إحساساً لا مثيل له بقوّة الحضور والشكل المعاصر.

ولإضفاء المزيد من الجاذبية على هاتين المجموعتين، تأتي طاولة الطعامGrande Possibilita

البيضاوية الشكل مع سطحٍ من السيراميك الداكن اللون، وقاعدة صلبة منحوتة على شكل زهرة التوليب. تجمع هذه الطاولة ستة أفراد بكل راحة، وهي مناسبة لمختلف مساحات المعيشة، كما لغرف الطعام، وتشكل الخيار المثاليّ للقاءات التي تجمع أفراد العائلة والأصدقاء في هذه الفترة من العام.

بالإضافة إلى قطع الأثاث المبتكرة، كشفت "تشاتلز آند مور" عن مجموعةٍ رائعة من أواني الطعام، بما فيها سلسلة Laguna وسلسة Savannah وسلسة Mustique التي تأتي كلٌّ منها بتصاميم فريدة وتشكيلة ألوانٍ مائية متنوّعة، لترتقي بجلسات تناول الطعام في مختلف الأوقات والمناسبات.

تدعو "تشاتلز آند مور" عملاءها إلى استكشاف نهجها الجديد في مجال الديكور المنزليّ المرتكز على تفاصيل الأنسجة التي تنشر الإحساس بالانتعاش في كل مساحةٍ بشكلٍ سلس وغير مبالغٍ فيه، التزاماً من هذه العلامة التجارية الرائدة بإضفاء المزيد من الرونق والرقيّ على مساحات المعيشة وغرف تناول الطعام في كل بيت.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: ، أو زيارة متاجر "تشاتلز آند مور" داخل مراكز التسوق الكبرى في دبي وأبو ظبي.





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