حاول إزالة شعرة من جسمه .. فدخل في غيبوبة وكاد يفقد حياته

نجا رجل من ولاية تكساس الأمريكية من الموت بأعجوبة بعد دخوله في غيبوبة إثر محاولة إزالة شعرة من منطقة الفخذ متغلبا على نسبة الـ 4 في المائة التي أعطاها له الأطباء للبقاء على قيد الحياة.

وأصيب الرجل بالإنتان وهو حالة خطيرة تحدث عندما يكون لدى الجهاز المناعي في الجسم استجابة شديدة للعدوى. ويسبب رد فعل الجسم ضرراً لأنسجته وأعضائه.

ووفقا لتقرير ديلي ميل، حاول الرجل الذي يدعى ستيفن سبينال، وهو أب في أواخر الثلاثينات من عمره، إزالة شعرة نمت من منطقة الفخذ، فانتهى به الأمر في غيبوبة مستحثة طبيا وهي حالة عميقة من فقدان الوعي تُستخدم لحماية الدماغ أثناء جراحات الأعصاب الكبرى.

وأصيب ستيفن بالإنتان في أواخر عام 2022 بعد محاولته إزالة الشعرة الناشئة من منطقة الفخذ، وامتدت العدوى الناجمة عن نمو الشعر تحت الجلد إلى صدمة إنتانية أدت أيضا إلى الالتهاب الرئوي وفشل الأعضاء وتصاعدت العدوى لدرجة أنها وصلت إلى قلبه ما تسبب في أضرار جسيمة وإصابته بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

وفقًا للأطباء، أصيب ستيفن بنزيف داخلي ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وبحسب التقرير الطبي فقد أصيب ببكتيريا نادرة أدت إلى انهيار جسده وإيذاء أعضائه بشكل كبير.

وتبدأ حالات العدوى المؤدية إلى الإنتان في معظم الحالات في الرئة أو المسالك البولية أو الجلد أو الجهاز الهضمي، وتتطلب الحالة التدخل الطبي في الوقت المناسب لأنها يمكن أن تؤدي بسرعة إلى تلف الأنسجة أو فشل الأعضاء أو حتى الموت.

يمكن أن يتفاقم الإنتان مع مرور الوقت، مؤديا إلى تلف الأعضاء الحيوية في الجسم والدماغ والقلب والكلى، يحدث هذا عندما لا تحصل أعضاء الجسم على كمية كافية من الدم بالقدر وقد تسبب هذه الحالة تخثراً غير نمطي للدم، وفقا لمايو كلينك.

ووفقا للتقرير، فإن معظم الناس يتعافون من الإنتان الخفيف ولكن معدل الوفيات بسبب الصدمة الإنتانية يتراوح بين 30 إلى 40 في المائة.



