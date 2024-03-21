سهم «باركن» يقفز 35.2% في أول يوم تداول بسيولة 487 مليون درهم

قفز سهم شركة «باركن» في أول يوم تداول له في سوق دبي المالي بنسبة 35.2% مقارنة بسعر الطرح، ليغلق عند 2.84 درهم، مسجلاً تداولات جاوزت 178.1 مليون سهم، مستحوذاً على النصيب الأكبر من سيولة السوق بأكثر من 487 مليون درهم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 2.1 درهم للسهم، والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري عقب انتهاء إعداد سجل أوامر الاكتتاب.

وبدأ الاكتتاب بأسهم الشركة بتاريخ 5 مارس وانتهى في 13 مارس 2024، حيث تم طرح 749.7 مليون سهم من أسهمها ما يعادل 24.99 % من إجمالي رأسمال الشركة.

ويعد إدراج شركة باركن الإدراج الأول في سوق دبي المالي لعام 2024، متوافقاً مع مبادرات دبي الإستراتيجية لتطوير أسواق المال، والتي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2021.

ورحب سوق دبي المالي، بالإدراج الناجح لشركة «باركن»، المشغّل الحصري لمواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، والتي تتمتع بمكانة رائدة في السوق، وبسجلّ حافل من النجاحات يمتد لما يقارب الثلاثة عقود.

وحظي إدراج شركة باركن على اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تخطت إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن بحوالي 259 مليار درهم (حوالي 71 مليار دولار)، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.

ويؤكد هذا الإقبال القوي على ثقة المستثمرين في إستراتيجية النموّ لدى شركة باركن، وكونها فرصة استثمارية قوية، في ظل الأداء الاقتصادي الثابت والتوسع السكاني لإمارة دبي.

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