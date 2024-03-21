الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تستقبل زوار الإمارات بختم رمضان في دبي



في إطار مشاركتها في حملة "رمضان في دبي"،

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مبادرتين جديدتين للترحيب بزوار دبي والمسافرين القادمين إليها خلال الشهر الفضيل، وذلك من خلال ضباط الصف الأمامي حيث سيتم

استقبال المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بختم خاص يحمل شعار حملة "رمضان في دبي"

وبطاقة

"تواصل بسعادة"

بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو ".

ويأتي إطلاق هاتين المبادرتين ضمن حملة "رمضان في دبي" التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ويشرف على تنسيق مبادراتها وفعالياتها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة في الإمارة، لإبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بحلول الشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وذلك تحت مظلة واحدة من خلال الحملة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للمدينة على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

أسلوب مبدع



وفي هذه المناسبة، أكد سعادة الفريق محمد

أحمد المرّي،

مدير عام

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إطلاق "إقامة دبي" لمبادرتين

ضمن مشاركتها

في حملة "رمضان في دبي"

هدفه إبراز

مظاهر استقبال إمارة دبي شهر رمضان المبارك، وتحقيق سعادة الزوار، بما يضمن نقل رسالة وقيم الشهر الفضيل لجميع الزوار بأسلوب حضاري ومبدع.

وقال سعادته إن هذه المبادرة تتناغم مع حرص دبي الدائم على الترحيب بزوارها بأسلوب فريد يعكس طابعها المميز كمدينة الإبداع والمبدعين، مؤكداً أن "إقامة دبي لا تدخر جهداً في تعزيز تجربة الزوار والترحيب بالمسافرين بأسلوب يتناسب مع المكانة العالمية لمدينة دبي، وسعيها أن تكون المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.



وأضاف سعادة الفريق محمد المري أن المبادرتين تعكسان جهود "إقامة دبي" المستمرة نحو تعزيز تجربة الزائر والمسافر عبر مختلف منافذ دبي الجوية والبرية والبحرية، وبما يعكس التزامها بتقديم أفضل الممارسات وأعلى معايير الخدمات والتجارب المميزة لضيوف وزوار الدولة، وكذلك جميع المسافرين من مواطني الدولة والمقيمين فيها، وضمان استقبال زوار دبي في هذه الفترة من السنة بروح رمضانية مميزة وبأسلوب مبدع يحاكي مكانة دبي كمركز للإبداع في المنطقة.

وأوضح أن المبادرات المجتمعية للإدارة العامة

تأتي في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، وتعكس التزام الإمارة بتقديم تجارب فريدة، تمنح الزائر أفضل انطباعات ممكنة منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته حاملاً ذكريات لا تنسى.



ترحيب ومعلومات



وقد بدأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بختم جوازات القادمين إلى الدولة بشعار

حملة (رمضان في دبي)، وهو من تصميم "براند دبي"، وقامت الإدارة العامة بإهداء

الزوار بطاقة

"تواصل بسعادة " بالتعاون مع شركة "دو"، ورمز الاستجابة السريعة (Q Code) الذي يمكن من خلال مسحه بالهاتف الذكي للحصول على دليل فعاليات "رمضان في دبي" من إعداد "براند دبي"، وذلك بهدف تعزيز روح الضيافة والترحيب بالزوار وتقديم تجربة فريدة لهم خلال شهر الخير والبركة، تعكس مكانة إمارة دبي وتميزها في استقبال زوارها من مختلف أنحاء العالم، خاصة خلال الشهر الفضيل.

يذكر أن حملة #رمضان_في_دبي تتضمن العديد من المظاهر الاحتفالية بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص علاوة على المشاركة المجتمعية، طوال شهر رمضان المبارك، وضمن مختلف ربوع دبي وذلك احتفاءً بالشهر الفضيل، ويمكن الحصول على دليل "فعاليات #رمضان في دبي" من خلال الرابط:

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