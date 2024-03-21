محمد بن راشد: الأم أعظم موجود وأصعب مفقود وأحد أجمل أسرار الوجود

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأم أعظم موجود .. وأصعب مفقود .. وأحد أجمل أسرار الوجود .. مصدر الحياة .. وأجمل ما فيها.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس " الأم أعظم موجود .. وأصعب مفقود .. وأحد أجمل أسرار الوجود ..
مصدر الحياة .. وأجمل ما فيها ...نحتفي بهن في شهر رمضان بوقف قيمته مليار درهم صدقة جارية عن جميع الأمهات في الإمارات .. حفظ الله جميع الأمهات .. وحفظ الله دولة الإمارات" ..
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