محمد بن راشد: الأم أعظم موجود وأصعب مفقود وأحد أجمل أسرار الوجود

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأم أعظم موجود .. وأصعب مفقود .. وأحد أجمل أسرار الوجود .. مصدر الحياة .. وأجمل ما فيها.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس " الأم أعظم موجود .. وأصعب مفقود .. وأحد أجمل أسرار الوجود ..

مصدر الحياة .. وأجمل ما فيها ...نحتفي بهن في شهر رمضان بوقف قيمته مليار درهم صدقة جارية عن جميع الأمهات في الإمارات .. حفظ الله جميع الأمهات .. وحفظ الله دولة الإمارات" ..





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز