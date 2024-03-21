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الاتحاد الفرنسي يضغط على ريال مدريد من أجل مبابي

3/21/2024 7:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، اليوم الأربعاء أنه مستعد "حتى للضغط على ريال مدريد" للسماح لكيليان مبابي بالمشاركة مع منتخب فرنسا دون 23 عاما في أولمبياد باريس هذا الصيف.
ورغم هذه التصريحات، إلا أن ديالو لم يؤكد انتقال مبابي للفريق الملكي هذا الصيف.
وقال في هذا الصدد: "لا يجب أن نثير الجدل، لا أعلم أين سيذهب كيليان مبابي، لم يعلن عن هذا الأمر".
وأضاف في تصريحاته لموقع (Le Figaro): "كيليان أبدى رغبته في المشاركة في الأولمبياد. نعلم الظروف، وللأسف ريال مدريد أغلق الباب في وجه لاعبين كثر. أحترم قرارهم. هو النادي الوحيد الذي أبلغنا بهذا القرار".
كما أبدى المسؤول الأول عن الكرة في فرنسا أسفه لإمكانية تكرار ما حدث في أولمبياد طوكيو برفض 31 ناديا السماح للاعبيها بالمشاركة في الأولمبياد، في أولمبياد باريس.
أما عن إمكانية تدخل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للضغط من أجل مشاركة قائد باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا في هذا الحدث، فأكد ديالو أن الأمر لا يحتاج لأي ضغوط خارجية.

ملاعب

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