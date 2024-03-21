بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.08 بالمئة الى مستوى 2494 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1396 صفقة.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 21 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.