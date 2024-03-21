Thursday, 21 March 2024 02:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب الوطني يلتقي اليوم باكستان بتصفيات كأس العالم

3/21/2024 7:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الباكستاني ظهر الخميس، في المباراة التي تقام في باكستان، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم.
وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي السعودية و طاجكستان.
ويمتلك المنتخب الوطني في التصفيات نقطة واحدة فقط من خسارة أمام السعودية والتعادل مع طاجكستان، حيث يحتل المركز الثالث خلف السعودية 6 نقاط وطاجكستان 4 نقاط.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الخميس المقبل في عمّان، في السباق نحو التأهل للدور التالي من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور التالي.
وتستكمل التصفيات خلال شهر حزيران المقبل، بلقاء المنتخب الوطني مع السعودية وطاجكستان، لحسم هوية المنتخبين المتأهلين للدور التالي.
وأجرى المنتخب الوطني الأربعاء، تدريبه الأخير على ملعب المباراة في باكستان، استعدادا للمباراة.
قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة، الأربعاء، إنّ مواجهتي الأردن ونظيره باكستان تحملان طابعا خاصا في ظل إقامتهما أثناء شهر رمضان المبارك.
وأضاف عموتة خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، أنه بعد تحقيق الإنجاز التاريخي في كأس آسيا يدفعنا للمحافظة على الأداء والظهور بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن المنتخب الأردني يتطلع للبناء على ما تحقق في بطولة كأس آسيا 2023، واستثماره بالشكل الأمثل للذهاب بعيداً في التصفيات المشتركة؛ لكن لكل مباراة ظروفها الخاصة حسب البطولة والفريق المنافس، لكننا ندخل اللقاء وعيننا على النقاط الثلاثة.

ملاعب


MENAFN21032024000208011052ID1108005134

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث