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بيان شديد اللهجة تجاه ريال مدريد

3/21/2024 7:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ردت رابطة الليغا بقوة على الشكوى التي تقدم بها ريال مدريد ضد مارتينيز مونويرا، حكم مباراة الميرنغي ضد أوساسونا بالدوري الإسباني.
وسبق أن قال ريال مدريد، في بيان رسمي: "تجاهل مونويرا طوعا وعمدا الإهانات والصيحات المهينة الموجهة مرارا وتكرارا تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور، رغم تحذيره بإصرار من قبل لاعبينا في نفس اللحظة التي كانت تجري فيها".
وردت رابطة الليغا، عبر بيان رسمي: "ترفض لجنة مفوضي الليغا بشكل تام البلاغ الذي قدمه نادي ريال مدريد ضد الحكم مارتينيز مونويرا أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وتعلن دعمها الكامل لمارتينيز مونويرا وكل الحكام الإسبان".
وأضافت: "تلتزم الليغا بقوة بالقضاء على جميع أشكال العنف والعنصرية والكراهية وعدم التسامح في كرة القدم، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من حملات التوعية والوقاية".
وتابعت: "وتبلغ اللجنة الانضباطية في الاتحاد الإسباني واللجنة الوطنية لمكافحة العنف والعنصرية والكراهية وعدم التسامح في الرياضة بالتصريحات والتصرفات التي تعتبر مخالفة للقوانين خلال المباريات".
وأكملت: "في هذا السياق، ترى لجنة مفوضي الليغا أن هذا البلاغ هو تعبير آخر عن الحملة القاسية التي ينفذها ريال مدريد ضد الحكام الإسبان، ويهدف للضغط عليهم من أجل الحصول على ميزة تنافسية في القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها".
واختتمت: "أثبتت اللجنة الفنية للحكام أن سلوك مارتينيز مونويرا في المباراة لا يشوبه شائبة، ويتماشى بدقة مع الأنظمة التي تحكم سلوك الحكام. وأي تفسير آخر يمكن اعتباره ببساطة باطلا".

ملاعب

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