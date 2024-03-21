بيان شديد اللهجة تجاه ريال مدريد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ردت رابطة الليغا بقوة على الشكوى التي تقدم بها ريال مدريد ضد مارتينيز مونويرا، حكم مباراة الميرنغي ضد أوساسونا بالدوري الإسباني.
وسبق أن قال ريال مدريد، في بيان رسمي: "تجاهل مونويرا طوعا وعمدا الإهانات والصيحات المهينة الموجهة مرارا وتكرارا تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور، رغم تحذيره بإصرار من قبل لاعبينا في نفس اللحظة التي كانت تجري فيها".
وردت رابطة الليغا، عبر بيان رسمي: "ترفض لجنة مفوضي الليغا بشكل تام البلاغ الذي قدمه نادي ريال مدريد ضد الحكم مارتينيز مونويرا أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وتعلن دعمها الكامل لمارتينيز مونويرا وكل الحكام الإسبان".
وأضافت: "تلتزم الليغا بقوة بالقضاء على جميع أشكال العنف والعنصرية والكراهية وعدم التسامح في كرة القدم، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من حملات التوعية والوقاية".
وتابعت: "وتبلغ اللجنة الانضباطية في الاتحاد الإسباني واللجنة الوطنية لمكافحة العنف والعنصرية والكراهية وعدم التسامح في الرياضة بالتصريحات والتصرفات التي تعتبر مخالفة للقوانين خلال المباريات".
وأكملت: "في هذا السياق، ترى لجنة مفوضي الليغا أن هذا البلاغ هو تعبير آخر عن الحملة القاسية التي ينفذها ريال مدريد ضد الحكام الإسبان، ويهدف للضغط عليهم من أجل الحصول على ميزة تنافسية في القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها".
واختتمت: "أثبتت اللجنة الفنية للحكام أن سلوك مارتينيز مونويرا في المباراة لا يشوبه شائبة، ويتماشى بدقة مع الأنظمة التي تحكم سلوك الحكام. وأي تفسير آخر يمكن اعتباره ببساطة باطلا".
ملاعب
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