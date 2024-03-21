الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا منذ مساء أمس بالضفة

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا منذ مساء أمس بالضفة
التاريخ
3/21/2024 7:10:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم 25 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين إلى 7725 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح نادي الأسير -في بيان- أن عمليات الاعتقال تركزت في الخليل والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على رام الله ونابلس وبيت لحم.
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