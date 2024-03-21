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الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا منذ مساء أمس بالضفة

3/21/2024 7:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم 25 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين إلى 7725 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وأوضح نادي الأسير -في بيان- أن عمليات الاعتقال تركزت في الخليل والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على رام الله ونابلس وبيت لحم.

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