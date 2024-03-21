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خبراء صينيون يستعرضون تجربتهم في المسح الزلزالي بالاردن

3/21/2024 7:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة BGP الصينية للحلول الجيوفيزيائية ورشة عمل متخصصة في "المسح الزلزالي".
وتناولت الورشة العلوم المتطورة والطرق الجيوفيزيائية لاستكشاف البترول والثروات المعدنية والمنتجات والخدمات الجيوفيزيائية ومرافق البحث والتطوير الخاصة في هذا المجال و آلية تحويل المعلومات الميدانية وتحليلها وتفسيرها لغايات إستكشاف البترول والثروات المعدنية.
وقدم خبراء الشركة الصينية توضيحا لمراحل المسح الشامل للعمل على الأرض، وآلية التفسير والتحليل، واستعرضوا تقنية الألياف الضوئية والاستشعار عن بعد، والمسح الإشعاعي، و تقنية الترددات المنخفضة، وتقنية الحرارة الأرضية وجودة البيانات وتدقيقها.
وشكر مدير مديرية المشاريع في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان فريق الخبراء من الشركة وللمشاركين بالورشة من الوزارة على حرصهم على نقل المعرفة.













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