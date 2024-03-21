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ميلان يجهز عرضا لضم النصيري

3/21/2024 7:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدى ميلان اهتمامه بالتعاقد مع المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويعاني إشبيلية من أزمة مالية، ومن المحتمل أن يوافق على رحيل النصيري إذا تلقى عرضا مناسبا.
ووفقا لموقع "فوتبول إسبانيا"، فإن ميلان يجهز عرضا من أجل إتمام الصفقة في الصيف المقبل، علما بأن الروسونيري حاول ضم اللاعب المغربي من قبل.
وأشار الموقع إلى أن هناك العديد من الأندية الأوروبية قد أبدت رغبتها في ضم النصيري أيضا مثل وست هام يونايتد وولفرهامبتون ويوفنتوس.
يذكر أن النصيري قد دخل في مشادة مع مدربه كيكي فلوريس خلال مواجهة سيلتا فيجو الأحد الماضي، التي انتهت بخسارة إشبيلية (1-2).
وبدا النصيري منفعلا عند خروجه، وركل بعض القارورات أمام دكة البدلاء، ما أغضب فلوريس الذي اقترب منه وكاد يصطدم باللاعب المغربي، قبل تدخل زميله لوكاس أوكامبوس لفض الاشتباك بينهما.

ملاعب

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