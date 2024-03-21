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زيدان يتعرض لصدمة جديدة

3/21/2024 7:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، لصدمة جديدة في مسيرته التدريبية.
في هذا الصدد، أغلق فيليب دياللو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الباب أمام إمكانية الإطاحة بمدرب الديوك ديدييه ديشامب في الصيف المقبل، إذا ساءت نتائج المنتخب في يورو 2024.
وقال دياللو في حوار أجرته معه صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: "لا تساورني أي شكوك تجاه ديشامب، ولن أصدر أي أحكام مسبقة، فالتركيز حاليا على تهيئة أفضل الظروف المناسبة لديشامب واللاعبين ليعبر الفريق عن نفسه بقوة".
وأضاف: "نحن أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب، ويجب ألا نعطل آلة الانتصارات".
وبسؤاله هل ينتظر زيدان المنتخب الفرنسي أم يبحث عن ناد جديد؟ أجاب دياللو: "زيدان أحد رموز الكرة الفرنسية، ونكن له التقدير والامتنان الكبير لما قدمه للشعب الفرنسي".
وأتم رئيس الاتحاد الفرنسي تصريحاته في هذا الشأن: "ولكن لدينا حاليا أفضل مدير فني في الكرة الفرنسية وباق في منصبه حتى 2026".
ويبقى "زيزو" بلا عمل منذ انتهاء ولايته الثانية مع فريق ريال مدريد في صيف 2021، وسط تقارير تؤكد انتظاره لتدريب منتخب فرنسا.

ملاعب

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