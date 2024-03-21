Thursday, 21 March 2024 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 42 شخصا في مواجهات بين مجموعتين سكانيتين شرق تشاد

3/21/2024 7:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قتل 42 شخصا على الأقل في مواجهات بين "مجموعتين سكانيتين " في شرق تشاد، في منطقة صحراوية تشهد عادة نزاعات على الأراضي بين المزارعين ومربي المواشي الرحل.

وقالت وزارة الأمن العام في بيان إن المواجهات التي لم يحدد المجموعتين اللتين دارت بينهما ولا مدتها، أدت إلى "توقيف 175 شخصا في مسرح الجريمة" حيث "أضرم مسلحون النار" في قرية تيليغوي في إقليم وداي.
وتوجه وزير الأمن العام الجنرال محمد شرف الدين مارغي إلى المنطقة على رأس وفد من الحكومة والجيش. وقال لفرانس برس إن "الوضع تحت السيطرة لكنه يسعى لتحقيق مصالحة بين الطرفين" المتنازعين.
ويتكرر هذا النوع من المواجهات الدامية في شرق وجنوب تشاد الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي.

روسيا اليوم

MENAFN21032024000208011052ID1108005127

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث