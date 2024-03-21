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السيسي يؤكد لبلينكن ضرورة العمل على تفعيل حل الدولتين

3/21/2024 7:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لدى لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.


وأضافت -في بيان- أن السيسي حذر من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية.


كما أكد الرئيس المصري ضرورة التحرك العاجل لإدخال كميات كافية من المساعدات إلى قطاع غزة، وفتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين.

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