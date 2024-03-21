السيسي يؤكد لبلينكن ضرورة العمل على تفعيل حل الدولتين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لدى لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت -في بيان- أن السيسي حذر من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية.
كما أكد الرئيس المصري ضرورة التحرك العاجل لإدخال كميات كافية من المساعدات إلى قطاع غزة، وفتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين.
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