Thursday, 21 March 2024 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزي يُعمّم على شركات الصرافة المرخصة في الأردن

3/21/2024 7:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدر البنك المركزي الأردني، تعميماً على شركات الصرافة المرخصة في الأردن، يقضي بالحصول على الموافقة المُسبقة قبل القيام بتنظيم حملات ترويجية / دعائية عن النشاطات المختلفة.
وطلب البنك في التعميم، الذي اطلع عليه " الوكيل الإخباري" أن يكون تقديم الطلب قبل 10 أيام من تاريخ بدء الحملة، والالتزام بكافة التشريعات التي تنظم تعاملات شركات الصرافة المرخصة، بما فيها تعليمات حماية المستهلك المالي لعملاء شركات الصرافة .






MENAFN21032024000208011052ID1108005124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث