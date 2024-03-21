المركزي يُعمّم على شركات الصرافة المرخصة في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدر البنك المركزي الأردني، تعميماً على شركات الصرافة المرخصة في الأردن، يقضي بالحصول على الموافقة المُسبقة قبل القيام بتنظيم حملات ترويجية / دعائية عن النشاطات المختلفة.
وطلب البنك في التعميم، الذي اطلع عليه " الوكيل الإخباري" أن يكون تقديم الطلب قبل 10 أيام من تاريخ بدء الحملة، والالتزام بكافة التشريعات التي تنظم تعاملات شركات الصرافة المرخصة، بما فيها تعليمات حماية المستهلك المالي لعملاء شركات الصرافة .
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