خارجية فلسطين: لا نتائج لجولات بلينكن بالمنطقة

خارجية فلسطين: لا نتائج لجولات بلينكن بالمنطقة
التاريخ
3/21/2024 7:10:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها لا تلاحظ أي نتائج ملموسة للجولات المكوكية التي يجريها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة.
وأشارت الوزارة -في بيان- إلى أنه مع كل جولة لبلينكن تلجأ إسرائيل إلى تصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني كما هو حاصل حاليا في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
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