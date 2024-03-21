Thursday, 21 March 2024 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خارجية فلسطين: لا نتائج لجولات بلينكن بالمنطقة

3/21/2024 7:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها لا تلاحظ أي نتائج ملموسة للجولات المكوكية التي يجريها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة.


وأشارت الوزارة -في بيان- إلى أنه مع كل جولة لبلينكن تلجأ إسرائيل إلى تصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني كما هو حاصل حاليا في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.


MENAFN21032024000208011052ID1108005123

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث