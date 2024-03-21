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بوتين: الانتخابات الرئاسية أظهرت روسيا كعائلة واحدة كبيرة متوائمة

3/21/2024 7:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لكل من صوت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بغض النظر عن المرشح الذي تم التصويت له، مشيرا إلى أن كل صوت كانت له أهمية كبيرة.

وفي كلمة متلفز، وعد بوتين بالاستفادة من كافة المقترحات البناءة التي قدمها المرشحون الرئاسيون، في الوقت الذي سيبذل كل ما في وسعه من أجل كسب ثقة الناخبين.

يشار إلى أن بوتين فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 87.28%، بحسب ما أعلنته رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، مبينة أن بوتين نال تأييد 76 مليونا و277 ألفا و708 أشخاص من الناخبين.

روسيا اليوم

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