بوتين: الانتخابات الرئاسية أظهرت روسيا كعائلة واحدة كبيرة متوائمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لكل من صوت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بغض النظر عن المرشح الذي تم التصويت له، مشيرا إلى أن كل صوت كانت له أهمية كبيرة.
وفي كلمة متلفز، وعد بوتين بالاستفادة من كافة المقترحات البناءة التي قدمها المرشحون الرئاسيون، في الوقت الذي سيبذل كل ما في وسعه من أجل كسب ثقة الناخبين.
يشار إلى أن بوتين فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 87.28%، بحسب ما أعلنته رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، مبينة أن بوتين نال تأييد 76 مليونا و277 ألفا و708 أشخاص من الناخبين.
روسيا اليوم
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