روسيا ترسل شحنة قمح وأسمدة مجانية إلى زيمبابوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سلمت روسيا شحنة قمح وأسمدة مجانية إلى زيمبابوي، وذلك في إطارة مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقديم مساعدات لدول إفريقية محتاجة.

وأفاد السفير الروسي لدى زيمبابوي نيكولاي كراسيلنيكوف، في مراسم رسمية، بأن روسيا سلمت مجانا زيمبابوي 25 ألف طن من القمح و23 ألف طن من الأسمدة.

وبحسب كراسيلنيكوف فقد تم توفير القمح عبر وزارة الزراعة الروسية والشركة المتحدة للحبوب، أما الأسمدة فقد تبرعت بها شركة "أورالخيم".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الخطوة تهدف لدعم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في زيمبابوي، وأكد التزام روسيا بمواصلة دعم البلدان المحتاجة وبذل الجهود لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال المشاركة في بناء نظام عادل لتوزيع الموارد.

وفيما يتعلق بشحنة الأسمدة، قال كراسيلنيكوف إن "عملية التسليم تمت بالتعاون بين أكبر منتج للأسمدة في روسيا "أورالخيم" وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث قامت الهيئة الأممية باستئجار سفينة لشحن الأسمدة من أوروبا إلى موزمبيق ومن ثم نقلها برا إلى زيمبابوي".