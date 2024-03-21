شركة أمن بحري: سفينة تجارية تعرضت لإطلاق نار عند سواحل اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لإطلاق نار على بعد 102 ميلا بحرية من سواحل اليمن.
وأفادت الشركة اليوم الخميس بأن "الحراس على متن السفينة تبادلوا إطلاق النار مع مسلحين كانوا في قارب اقترب منها".
وأضافت: "السفينة زادت سرعتها ولم تعد في خطر ولم تسجل أي إصابات".
وأخطرت أطقم السفن القريبة بضرورة "توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة".
روسيا اليوم
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