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شركة أمن بحري: سفينة تجارية تعرضت لإطلاق نار عند سواحل اليمن

3/21/2024 6:23:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لإطلاق نار على بعد 102 ميلا بحرية من سواحل اليمن.

وأفادت الشركة اليوم الخميس بأن "الحراس على متن السفينة تبادلوا إطلاق النار مع مسلحين كانوا في قارب اقترب منها".
وأضافت: "السفينة زادت سرعتها ولم تعد في خطر ولم تسجل أي إصابات".
وأخطرت أطقم السفن القريبة بضرورة "توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة".

روسيا اليوم

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