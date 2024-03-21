اكتشاف طريقة مثالية تمنع نمو الأورام السرطانية وتطوّرها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة "سيملفيس" في بودابست إلى أن التغيير والتبديل في الأنظمة الغذائية من طريق تقييد السعرات الحرارية والعناصر الغذائية أو الصيام المتقطّع، عوامل قد تمنع نمو الورم السرطاني وتطوّره.وخلُصت التجارب إلى أن الأنظمة الغذائية التي تقيد إجمالي السعرات الحرارية أو تناول الغلوكوز أو عناصر غذائية محدّدة، مثل الأنظمة الغذائية الكيتونية والأنظمة المقيدة بالوقت والصيام المتقطع، تمنع نمو الأورام السرطانية.



في حين أنه لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع يمكن أن يؤثر في تطور السرطان، سلّط البحث الجديد الضوء على أن طريقة التغذية تلعب دوراً في خطط علاج السرطان.



ونُشرت نتائج الدراسة التي استعرضت مجموعة من أكثر من 300 دراسة، ركزت على كيفية تأثير الأنظمة الغذائية المختلفة في عملية التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية.



وتقول الدكتورة أوتيليا مينيهارت، الأستاذة المساعِدة في جامعة "سيملفيس" والمؤلّفة الأولى للدراسة: "إن السرطانات غير متجانسة للغاية في تبعياتها الأيضية: لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع، بل إن القاسم المشترك بينهما هو الحاجة الماسّة الى الطاقة لدعم نموهما".



ولفتت إلى أن من خلال تعديل النظام الغذائي، قد يكون من الممكن تعزيز استجابة المريض للعلاج، على سبيل المثال، وكذلك التأثير في تطور الورم، وفقاً لمؤلّفي الدراسة.

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