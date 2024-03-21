Thursday, 21 March 2024 02:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اكتشاف طريقة مثالية تمنع نمو الأورام السرطانية وتطوّرها

3/21/2024 6:23:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة "سيملفيس" في بودابست إلى أن التغيير والتبديل في الأنظمة الغذائية من طريق تقييد السعرات الحرارية والعناصر الغذائية أو الصيام المتقطّع، عوامل قد تمنع نمو الورم السرطاني وتطوّره.
وخلُصت التجارب إلى أن الأنظمة الغذائية التي تقيد إجمالي السعرات الحرارية أو تناول الغلوكوز أو عناصر غذائية محدّدة، مثل الأنظمة الغذائية الكيتونية والأنظمة المقيدة بالوقت والصيام المتقطع، تمنع نمو الأورام السرطانية.


في حين أنه لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع يمكن أن يؤثر في تطور السرطان، سلّط البحث الجديد الضوء على أن طريقة التغذية تلعب دوراً في خطط علاج السرطان.


ونُشرت نتائج الدراسة التي استعرضت مجموعة من أكثر من 300 دراسة، ركزت على كيفية تأثير الأنظمة الغذائية المختلفة في عملية التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية.


وتقول الدكتورة أوتيليا مينيهارت، الأستاذة المساعِدة في جامعة "سيملفيس" والمؤلّفة الأولى للدراسة: "إن السرطانات غير متجانسة للغاية في تبعياتها الأيضية: لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع، بل إن القاسم المشترك بينهما هو الحاجة الماسّة الى الطاقة لدعم نموهما".


ولفتت إلى أن من خلال تعديل النظام الغذائي، قد يكون من الممكن تعزيز استجابة المريض للعلاج، على سبيل المثال، وكذلك التأثير في تطور الورم، وفقاً لمؤلّفي الدراسة.

لها

MENAFN21032024000208011052ID1108004982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث