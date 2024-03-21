وزير المياه والري يستقبل السفير المغربي لدى المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استقبل وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود السفير المغربي السيد فؤاد أخريف لدى المملكة الاردنية الهاشمية حيث تم استعراض اوجه التعاون المشترك .



واستعرض الوزير حجم التحديات التي يواجهها الاردن خاصة ما يعانيه الواقع المائي من تزايد الصعوبات مبينا ان الاردن بالرغم من الجهود المضنية التي تبناها في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة الا ان التغييرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد مئات الالاف من اللاجئين يفاقم من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح.



كما تطرق المهندس أبو السعود الى تجارب الاردن في ادارة المياه المتكاملة لمصادر المياه وخفض فاقد المياه اضافة الى المشاريع الهامة التي تمثل حلا على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني.

من ناحيته ثمن السفير المغربي السيد فؤاد أخريف جهود وزارة المياه والري وعمليات التطوير والبناء مبديا اهتمام الجانب المغربي بالتعاون الفاعل لإنجاح التعاون المائي المشترك .