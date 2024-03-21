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18.086 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حتى نهاية شباط الماضي

3/21/2024 6:23:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي، إنه وصل حجم الاحتياطيات الأجنبية حتى نهاية شهر شباط الماضي إلى 18.086 مليار دولار، مقابل 18.178 مليار دولار نهاية شهر كانون الثاني الماضي.


وبيّن البنك، في أحدث البيانات، أن الاحتياطيات الاجنبية تغطي مستوردات المملكة لمدة 7.9 أشهر.


وحول احتياطيات البنك المركزي من الذهب فوصلت إلى 2.263 مليون أونصة بقيمة بلغت 3.266 مليارات دينار.


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