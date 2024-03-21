18.086 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حتى نهاية شباط الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي، إنه وصل حجم الاحتياطيات الأجنبية حتى نهاية شهر شباط الماضي إلى 18.086 مليار دولار، مقابل 18.178 مليار دولار نهاية شهر كانون الثاني الماضي.
وبيّن البنك، في أحدث البيانات، أن الاحتياطيات الاجنبية تغطي مستوردات المملكة لمدة 7.9 أشهر.
وحول احتياطيات البنك المركزي من الذهب فوصلت إلى 2.263 مليون أونصة بقيمة بلغت 3.266 مليارات دينار.
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