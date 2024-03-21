Thursday, 21 March 2024 02:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن العام ينظم أمسيات رمضانية للأيتام

3/21/2024 6:23:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية الأمن العام أمسيات رمضانية، جمعت منتسبيها مع عدد من الأيتام في إقليمي العاصمة والشمال، والتي تأتي امتداداً لسلسلة اللقاءات والأنشطة المجتمعية، التي تقيمها المديرية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في التواصل مع المجتمع.
واستضافت قيادة قوات الدرك الإفطارات التي نظمتها مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، بالتنسيق مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ودور الرعاية التابعة لها،
وعكست الأمسيات الرمضانية أجواء متميزة من التفاعل، ومعاني التكافل والألفة بين رجال الأمن والأيتام الذين تابعوا فقرات قدمها المسرح الشرطي.
وفي نهاية الحفل وزعت مديرية الأمن العام الهدايا على الحاضرين، الذين ارتسمت البهجة على وجوههم بهذه اللفتة الاجتماعية الطيبة.













MENAFN21032024000208011052ID1108004979

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث