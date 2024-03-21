37 أمّا يُستشهدن يوميا في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
فيما تحتفل دول العالم العربي بعيد الأم اليوم، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 37 أمّا يُستشهدن يوميا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن 28 معتقلة من الأمهات، وهن من بين 67 أخريات، يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يحرمهن الاحتلال من عائلاتهن وأبنائهن.
وأضافا في بيان مشترك صادر عنهما، لمناسبة عيد الأم، أن من بين المعتقلات أمهات أسرى، وزوجات أسرى، وشقيقات أسرى، وشقيقات شهداء، وأسيرات سابقات أمضين سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى أم لشهيد، وهي الأسيرة الأم فاطمة الشمالي، وجريحة وهي الأسيرة الأم رنا عيد.
وأشارا إلى أن عيد الأم يأتي هذا العام في زمن الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الغزي ، والتي أدت إلى استشهاد الآلاف من الأمهات والأطفال، وحرمان الآلاف من الأبناء والأطفال من أمهاتهن كما حُرمت الآلاف من الأمهات من أطفالهن.
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