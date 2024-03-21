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وجبة سهلة تضمن الشبع خلال رمضان... جرّبوها

3/21/2024 6:23:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تُعتبر وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك أساسية ومهمة لضمان الشبع والنشاط خلال ساعات الصيام في النهار التالي، ولكن من الضروري اختيار الوجبات المناسبة والتي لا تسبب العطش والوزن الزائد.
ولأن الكثيرين يواجهون صعوبات في اتباع نظام غذائي صحي خلال الشهر الفضيل، قدّم الدكتور مايكل موسلي، لصحيفة "ميرور" البريطانية وجبة سحور صحية وبسيطة تضمن لك الشبع لساعات طويلة، وتساعدك في الحصول على نوم عميق.


ويقترح موسلي تناول وجبة البيض مع الأفوكادو، لأنها غنية بالبروتين والدهون الصحية التي ستساعد على الشعور بالشبع وتزوّد الجسم بالطاقة اللازمة في اليوم التالي، بالإضافة إلى أنها تحسّن جودة النوم.


وفي هذه الوجبة، تجتمع الدهون الصحية والبروتين، كما أن مكوّناتها بسيطة ومتوافرة في كل بيت.


ولفت الطبيب إلى أنه يمكن إضافة الفطر أو السبانخ الى البيض، وكذلك بعض التوابل كالفلفل الحار أو النعناع الجاف أو السمسم.

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