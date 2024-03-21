عرابة الاستيطان: لن يكون في غزة عرب بعد الحرب

MENAFN - Al Wakeel News)نقلت شبكة "سي إن إن" عن عرابة حركة الاستيطان دانييلا فايس قولها إن 500 عائلة تقدمت بطلبات للاستيطان في غزة، معتبرة أن غزة لن يكون فيها عرب بعد الحرب.



وقالت فايس إن "العودة إلى غزة أولوية بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".



من جهته، دعم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو رؤية عرابة الاستيطان لغزة ما بعد الحرب، وفق ما نقلت عنه "سي إن إن".

