عرابة الاستيطان: لن يكون في غزة عرب بعد الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت شبكة "سي إن إن" عن عرابة حركة الاستيطان دانييلا فايس قولها إن 500 عائلة تقدمت بطلبات للاستيطان في غزة، معتبرة أن غزة لن يكون فيها عرب بعد الحرب.
وقالت فايس إن "العودة إلى غزة أولوية بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
من جهته، دعم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو رؤية عرابة الاستيطان لغزة ما بعد الحرب، وفق ما نقلت عنه "سي إن إن".
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