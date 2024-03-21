مسؤول إسرائيلي: مفاوضات التبادل صعبة لكن يمكن التوصل لصفقة

مسؤول إسرائيلي: مفاوضات التبادل صعبة لكن يمكن التوصل لصفقة
التاريخ
3/21/2024 6:23:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن مؤشرات تل أبيب بشأن صفقة التبادل ليست جيدة لكنها تأمل أن تشهد تحولا، وفق تعبيره.
ووصف المسؤول الإسرائيلي مفاوضات التبادل بـ"المعقدة والصعبة"، مشيرا إلى أنه لا يزال يمكن التوصل إلى صفقة.
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