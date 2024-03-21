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مسؤول إسرائيلي: مفاوضات التبادل صعبة لكن يمكن التوصل لصفقة

3/21/2024 6:23:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن مؤشرات تل أبيب بشأن صفقة التبادل ليست جيدة لكنها تأمل أن تشهد تحولا، وفق تعبيره.


ووصف المسؤول الإسرائيلي مفاوضات التبادل بـ"المعقدة والصعبة"، مشيرا إلى أنه لا يزال يمكن التوصل إلى صفقة.


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