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لابيد يطالب بصفقة فورية وعدم شن هجوم على رفح

3/21/2024 6:23:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوصل لاتفاق فوري مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة.
وحذر لابيد -في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية- نتنياهو من شن غزو بري في رفح جنوبي قطاع غزة، معتبرا أن ذلك يعرض صفقة التبادل للخطر.
وشدد لابيد على أنه لا ينبغي لنتنياهو إلقاء خطاب أمام الحزب الجمهوري في الكونغرس لأن ذلك من شأنه أن يعمق الأزمة مع إدارة الرئيس جو بايدن، وأن يعتبر تدخلا في انتخابات الولايات المتحدة.













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