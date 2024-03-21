لابيد يطالب بصفقة فورية وعدم شن هجوم على رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوصل لاتفاق فوري مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة.
وحذر لابيد -في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية- نتنياهو من شن غزو بري في رفح جنوبي قطاع غزة، معتبرا أن ذلك يعرض صفقة التبادل للخطر.
وشدد لابيد على أنه لا ينبغي لنتنياهو إلقاء خطاب أمام الحزب الجمهوري في الكونغرس لأن ذلك من شأنه أن يعمق الأزمة مع إدارة الرئيس جو بايدن، وأن يعتبر تدخلا في انتخابات الولايات المتحدة.
MENAFN21032024000208011052ID1108004973
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.