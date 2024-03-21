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سعد الحريري يخضع لجراحة في القلب بفرنسا وبيان لمكتبه عن وضعه الصحي

3/21/2024 6:23:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- خضع رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سعد الحريري، لعملية جراحية في القلب في العاصمة الفرنسية باريس، وأصدر مكتبه الإعلامي بيانا شرح فيه حالته الصحية.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للحريري: "خضع الرئيس سعد الحريري لاستبدال لصمام القلب وقد تكلل بحمد الله بالنجاح، في العاصمة الفرنسية باريس".
وأضاف: "هذا الإجراء الطبي كان مبرمجا سلفا، والرئيس الحريري سيمكث بضعة أيام للراحة في باريس، يعود بعدها إلى مقر إقامته في أبو ظبي".
وكان الحريري زار منتصف فبراير الماضي بيروت، لإحياء الذكرى 19 لاغتيال والده، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي.

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