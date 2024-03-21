سعد الحريري يخضع لجراحة في القلب بفرنسا وبيان لمكتبه عن وضعه الصحي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- خضع رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سعد الحريري، لعملية جراحية في القلب في العاصمة الفرنسية باريس، وأصدر مكتبه الإعلامي بيانا شرح فيه حالته الصحية.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي للحريري: "خضع الرئيس سعد الحريري لاستبدال لصمام القلب وقد تكلل بحمد الله بالنجاح، في العاصمة الفرنسية باريس".
وأضاف: "هذا الإجراء الطبي كان مبرمجا سلفا، والرئيس الحريري سيمكث بضعة أيام للراحة في باريس، يعود بعدها إلى مقر إقامته في أبو ظبي".
وكان الحريري زار منتصف فبراير الماضي بيروت، لإحياء الذكرى 19 لاغتيال والده، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي.
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