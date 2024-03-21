الاحتلال يغتال 140 فلسطينيا منذ بدء عملية مستشفى الشفاء
التاريخ
3/21/2024 6:23:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعترف جيش الاحتلال باغتيال 140 فلسطينيا منذ بدء عمليته في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة .
واشار ان 50 منهم تم اغتيالهم منذ صباح اليوم، وسط استمرار عمليته العسكرية في المجمع الطبي الذي يؤوي عشرات النازحين والمصابين.
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