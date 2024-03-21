خوسيلو يتمرد على وضعه في ريال مدريد

MENAFN - Amman Net) تمرد خوسيلو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، على وضعه داخل جدران النادي الملكي.

وصرح خوسيلو عبر قناة ABC الإسبانية: "أتمنى أن أبقى في ريال مدريد بصفقة انتقال دائمة، وليس على سبيل الإعارة مجددا".

وانتقل خوسيلو (33 عاما) إلى صفوف ريال مدريد في صيف العام الماضي 2023 قادما من إسبانيول على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويشمل الاتفاق بين الناديين وجود بند لانتقال اللاعب نهائيا للنادي المدريدي مقابل 1.5 مليون يورو.

ويشارك المهاجم الإسباني على فترات متقطعة مع ريال مدريد، لكنه نجح في إحراز 13 هدفا مع 3 تمريرات حاسمة خلال ظهوره في 38 مباراة بجميع المسابقات.

وتبقى فرص خوسيلو ضعيفة في الاستمرار مع ريال مدريد في ظل الصفقة الوشيكة بانتقال كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.