خوسيلو يتمرد على وضعه في ريال مدريد

(MENAFN
- Amman Net) تمرد خوسيلو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، على وضعه داخل جدران النادي الملكي.
وصرح خوسيلو عبر قناة ABC الإسبانية: "أتمنى أن أبقى في ريال مدريد بصفقة انتقال دائمة، وليس على سبيل الإعارة مجددا".
وانتقل خوسيلو (33 عاما) إلى صفوف ريال مدريد في صيف العام الماضي 2023 قادما من إسبانيول على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ويشمل الاتفاق بين الناديين وجود بند لانتقال اللاعب نهائيا للنادي المدريدي مقابل 1.5 مليون يورو.
ويشارك المهاجم الإسباني على فترات متقطعة مع ريال مدريد، لكنه نجح في إحراز 13 هدفا مع 3 تمريرات حاسمة خلال ظهوره في 38 مباراة بجميع المسابقات.
وتبقى فرص خوسيلو ضعيفة في الاستمرار مع ريال مدريد في ظل الصفقة الوشيكة بانتقال كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
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