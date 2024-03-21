فتح: معركة الكرامة تحوّل في مسيرة كفاح شعبنا نحو الحريّة والاستقلال

MENAFN - Palestine News Network ) ر ام الله /PNN / أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ معركةَ الكرامة شكّلت تحوّلًا في مسيرة الكفاح الوطنيّ للشعب الفلسطينيّ نحو الحُريّة والاستقلال، مضيفةً أنّ دماء شهداء الثورة الفلسطينيّة والجيش العربيّ الأردنيّ استطاعتْ أن تحقق نصرًا تاريخيًّا للأمة العربيّة بعد معركة تاريخيّة مع الآلة العسكريّة الإسرائيليّة المُتغطرسة، مبينةً أنّ معركة الكرامة التي جاءت بعد نكسة الرابع من حزيران عام (1967)؛ دحضت مزاعم منظومة الاحتلال بأنّ جيشها لا يُقهر، مستشهدةً بانسحاب جيش الاحتلال جارًّا أذيال الهزيمة بعد معركة استبسل فيها مقاتلو الثورة الفلسطينيّة وأشقائهم في الجيش العربيّ الأردنيّ.

وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الخميس، أنّ الذكرى الـ(56) لمعركة الكرامة المجيدة تتزامن وما يتعرّض له شعبنا الفلسطينيّ في قطاع غزّة والضفة الغربيّة من حرب إبادة يشنّها جيش الاحتلال؛ نجم عنها استشهاد الآلاف المؤلّفة من المدنيين، وتدمير الأحياء السكنيّة، ودور العبادة، ومراكز الإيواء، والمستشفيات، وكافّة مرافق الحياة، يُضاف إلى ذلك؛ سياسة التجويع الممنهج، ومنع إدخال المساعدات الإنسانيّة، مؤكدةً أنّ منظومة الاحتلال الاستعماريّة تسعى إلى تطبيق جوهر مشروعها التهجيريّ لشعبنا الذي سيظلّ متشبّثًا في أرضه كما تشبّث بها المقاتلون في أرض (الكرامة) رافضين التقهقر أو الانسحاب، مُردفةً أنّ مسيرة الكفاح الوطنيّ لشعبنا أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك إصراره على مواصلته للنضال والمقاومة حتّى انتزاع حقوقه الوطنيّة المشروعة، وإقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس.

وبيّنت (فتح) أنّ شعبنا الفلسطينيّ اتخذ زمام المبادرة في الدفاع عن حقوقه ووجوده إبّان معركة الكرامة، مُمارِسًا حقه في تقرير المصير، مُحافظِا على قراره الوطنيّ المستقل، موضحةً أنّ قيادة الثورة الفلسطينيّة، وفي مقدمتهم؛ الرئيس الشهيد ياسر عرفات كانت مع مقاتليها في خنادق الاشتباك المَلحميّ، رافضةً الانسحاب أو التراجع حتّى دحر جيش الاحتلال.

ووجّهت (فتح) التحايا المملؤة بالفخر والاعتداد إلى أرواح شهداء معركة الكرامة من مقاتلي الثورة الفلسطينيّة والجيش العربيّ الأردنيّ، وكافّة الشّهداء الذين قدّموا أوراحهم قربانًا لُحريّة فلسطين واستقلالها وانعتاقها من آخر احتلال في العالم.