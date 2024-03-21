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ارتفاع التضخم في المغرب 2.2 %

3/21/2024 6:22:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخم في المغرب خلال شهر فبراير الماضي 2.2 % مقارنة بشهر فبراير 2023 وبنسبة 0.2 % مقارنة بشهر يناير 2024 بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تعد المحرك الرئيس للتضخم في الشمال الأفريقي.














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