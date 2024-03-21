ارتفاع التضخم في المغرب 2.2 %
التاريخ
3/21/2024 6:22:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخم في المغرب خلال شهر فبراير الماضي 2.2 % مقارنة بشهر فبراير 2023 وبنسبة 0.2 % مقارنة بشهر يناير 2024 بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تعد المحرك الرئيس للتضخم في الشمال الأفريقي.
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