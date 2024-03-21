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100 مليون يورو.. ريال مدريد يضع ميزة في اتفاقه مع مبابي على مكافأة التوقيع

3/21/2024 6:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقترب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، من توقيع عقود انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، خاصة أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأبلغ اللاعب إدارة باريس في وقت سابق بأنه سيرحل مجانًا في نهاية الموسم.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار الانتقالات، عبر منصة "إنستغرام": "كل شيء في المفاوضات بين مبابي وريال مدريد يسير في الاتجاه الصحيح، وينتظر الطرفان التوقيع على العقود الرسمية في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الراتب، الذي سيكون مشابهًا لما يحصل عليه بيلينغهام وفينيسيوس، وسيحصل مبابي على مكافأة توقيع ضخمة تتجاوز 100 مليون يورو، لكن سيكون من حق ريال مدريد تقسيمها على 5 سنوات".

وواصل: "المفاوضات الجارية بين الطرفين تناقش التفاصيل النهائية ومنها حقوق الصور".

وأتم رومانو
تصريحاته، قائلاً: "لا يتفاوض مبابي حاليًا مع أي نادٍ آخر، كما أنه أبلغ باريس بالرحيل قبل شهر من الآن، ولم يغير قراره بشأن ذلك".

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