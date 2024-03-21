ديليفرو تتيح لمستخدمي تطبيقها التبرع لدعم حملة «وقف الأم»

أعلنت شركة "ديليفرو" عن مساهمتها في حملة "وقف الأم"، التي تستهدف تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم، حيث تتيح الشركة لمستخدمي تطبيقها دعم الحملة من خلال صفحة خاصة للتبرعات.

ويمكن لمستخدمي تطبيق ديليفرو، المتوفر عبر متاجر جوجل بلاي وآبل ستور وهواوي AppGallery، اتباع خطوات بسيطة للتبرع؛ بدءاً من 10 دراهم، 20، 50، 100، 200، 300، 400، 500 درهم، لدعم حملة "وقف الأم" التي تسعى إلى تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في "وقف الأم"، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء.



كما تسعى الحملة إلى دعم الأفراد في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال الارتقاء بالعملية التعليمية، ضمن مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية، مما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، والارتقاء بواقعهم، ويسهم في تمكينهم وإعدادهم لأسواق العمل، الأمر الذي ينعكس على تحقيق الاستقرار في مجتمعاتهم وتفعيل عجلة التنمية والتطوير في شتى المجالات.

حراك مجتمعي

وقال أنيس حرب، المدير العام لشركة ديليفرو في منطقة الشرق الأوسط: "يشرفنا أن نحظى بمثل هذه الفرصة لتشجيع عملائنا على دعم حملة (وقف الأم)، والتي تجسد رسالة دولة الإمارات الإنسانية ودورها الرائد في العمل الخيري وتمكين المجتمعات الأكثر احتياجاً من بناء حياة أفضل".

وأكد أن حملة "وقف الأم" تحمل الكثير من القيم الإنسانية والخيرية، وتعبّر في الوقت نفسه عن رؤية سديدة في تأكيد دور الأم العظيم في المجتمع وجهودها في تزويد أبنائها بالمعارف الجوهرية التي يحتاجونها، مشيراً إلى أن الحملة الوقفية تسهم في استدامة العطاء والخير لتنفيذ برامج ومشاريع تعليمية للفئات الأقل حظاً حول العالم، ومساعدة أطفال وطلبة من استكمال دراستهم بما يعود بالخير على أوطانهم.

وتستهدف حملة "وقف الأم"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

وتمثل حملة "وقف الأم" تطوراً نوعياً يستكمل النجاحات التي حققتها الحملات الرمضانية الإنسانية التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام الماضية.

6 قنوات للمساهمة

وبالإضافة إلى إمكانية التبرع لحملة "وقف الأم"من خلال صفحة خاصة للتبرعات في تطبيق



ديليفرو، تواصل الحملة استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن

المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).





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