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بسبب الحياد.. روسيا تتهم اللجنة الأولمبية الدولية بالعنصرية

3/21/2024 5:24:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتهمت روسيا اللجنة الأولمبية الدولية، بممارسة "العنصرية" بسبب قواعد الحياد التي فرضتها على الرياضيين الأولمبيين الروس والعقوبات المحتملة على المشاركين في "ألعاب الصداقة" التي سينظمها الكرملين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا "هذه القرارات تظهر إلى أي مدى ابتعدت اللجنة الأولمبية الدولية عن مبادئها المعلنة وانزلقت إلى العنصرية".

وبسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومساعدة بيلاروس لها، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية فقط للرياضيين من البلدين بالمشاركة في المنافسات الأولمبية تحت علم محايد، مع عدم عزف النشيد الوطني للبلدين أو رفع الشعارات الوطنية لروسيا وبيلاروسيا.

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