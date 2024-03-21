جيرارد بيكيه يخطط لرئاسة برشلونة ويكشف عن الموعد المحتمل

قال لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه إنه قد يكون له "تأثير كبير" لو تولى رئاسة النادي الكتالوني، مشيرًا إلى أن هذه ليست اللحظة المناسبة للمحاولة.

وقال بيكيه في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس": "أنا من أبناء برشلونة منذ الصغر. لو أنني يمكنني مساعدة البارسا، فسأساعده. هذا هو ما أشعر به داخلي".

وتابع "هذه ليست اللحظة المناسبة.. كامل تركيزي منصب في (دوري الملوك)، فنحن في عملية التوسع".

وأضاف "لا يعرف المرء ما قد يحدث في المستقبل. إنه خيار. لا أريد أن أغلق الأبواب".

وأتم تصريحاته "رئاسة برشلونة مسؤولية كبيرة، قد يكون لي تأثير كبير في النادي لو قررت. لكن ليس في المستقبل القريب، يمكنني استكشاف هذه الاحتمالية فيما بعد"

ويعد "دوري الملوك" مسابقة تضم 12 فريقًا، ويلعب كل فريق بـ 7 لاعبين. يدير كل فريق مسؤول أو رئيس، ومن بين هؤلاء الرؤساء سيرجيو اغويرو وايكر كاسياس وخافيير سافيولا، بالإضافة إلى المكسيكي تشيتشاريتو، وتُلعب مباريات دوري الملوك جميعًا كل يوم أحد من كل أسبوع. وتتواجه الفرق مرتين خلال الموسم الواحد كما هو متعارف عليه، لكن مُدة المباراة الواحدة في هذا الدوري لا تتعدى الـ 40 دقيقة فقط، بحيث كل شوط تكون مدته 20 دقيقة.

يتكون كل فريق من 7 لاعبين، (عدد اللاعبين مع البدلاء 12 لاعبًا)، ويمكن للأشخاص الـ 10 ان يكونوا من الجماهير العادية وان يتسجلوا من أجل اللعب، بشرط أن يكونوا من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام ولديهم معدل لياقة بدنية جيد.

أما اللاعب الـ 11 والـ 12، فيجب أن يكونا من المحترفين السابقين أو المحترفيين الحاليين، وهنا يجب أن يكون اللاعب الحادي عشر هو نفس اللاعب مع نفس الفريق طوال الموسم، لكن يمكن للاعب الثاني عشر أن يتغير من أسبوع لآخر!

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