مشكلة وراثية وراء استبعاد كانسيلو عن مباراة أتلتيكو مدريد

اشتبه أطباء برشلونة في معاناة جواو كانسيلو ظهير الفريق الكتالوني، من مشكلة وراثية بالقلب.

وأثار غياب كانسيلو عن مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة 29 من عمر الدوري الإسباني، الجدل، لا سيما أنه استبعد بشكل مفاجئ.

وذكرت تقارير صحفية، أن كانسيلو يعاني من مشكلة في اللياقة البدنية تمنعه من اللعب ضد أتلتيكو مدريد، بينما قالت أخرى إنه تغيب بسبب مشكلة شخصية خطيرة، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، لم يكن لدى كانسيلو أي مشاكل بدنية، واللاعب تدرب بشكل طبيعي في اليوم السابق للمباراة مع زملائه.

وكشفت الصحيفة أن كانسيلو غاب عن مباراة أتلتيكو مدريد بنصيحة طبية احترازية، بسبب أن أحد أفراد عائلة اللاعب يعاني من مشكلة في القلب، وأراد الجهاز الطبي لبرشلونة التأكد من أن اللاعب لا يعاني من الإصابة نفسها وراثيًا.

وذكرت الصحيفة، أن كانسيلو سيستبعد من المباراة الودية الأولى لمنتخب البرتغال أمام السويد، لكن من المتوقع أن يكون متاحًا في المباراة الثانية أمام سلوفينيا.

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