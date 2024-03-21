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الحديث مازال مبكرًا عن عودته للملاعب.. أحمد رفعت يسترد وعيه بنسبة 100%

3/21/2024 5:24:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الدكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي بنادي مودرن فيوتشر المصري، أنباء سارة بخصوص اللاعب أحمد رفعت الذي يرقد في المستشفى، بعد معاناته من توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ في لقاء الاتحاد السكندري يوم الإثنين 11 مارس الجاري، بالدوري المصري.

وقال طبيب فيوتشر عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، إن رفعت عاد للتنفس بشكل طبيعي دون استخدام أي أجهزة، مؤكدًا أن اللاعب استعاد وعيه بالكامل.

وأضاف: "رفعت يدرك حاليًا من حوله واسترد وعيه بنسبة 100%، لكنه سيخضع لاختبار ذاكرة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأكد طبيب فيوتشر أن اللاعب انتقل إلى غرفة مجهزة بالمستشفى المتواجد به بالإسكندرية، موضحًا أن جميع أعضاء جسم اللاعب تعمل بكفاءة عدا الرئة التي تحسنت بشكل كبير، والكلى التي مازالت تخضع لغسيل تنشيطي.

وتابع: "وصلنا لمرحلة جيدة من الوعي والإدراك من اللاعب، وسعداء للغاية بما وصل له خلال الساعات الماضية التي شهدت تطورات إيجابية".

وعن كواليس إسعاف رفعت عقب سقوطه في أرض الملعب، أكد أحمد عيد أن الزحام حول اللاعب داخل المستطيل الأخضر منعه من العمل لإنعاش قلب اللاعب رغم أن البروتوكول الطبي يجعل الحالة الأفضل بإسعافه في الملعب.

وأضاف: "اخترت عدم الالتزام بالبروتوكول لأن البيئة لم تكن مهيئة لذلك بسبب الزحام وبدأت على الفور إنعاش قلب اللاعب في سيارة الإسعاف قبل تحركنا للمستشفى".

وأكمل: "إسعاف اللاعب في أرض الملعب كان من الوارد أن يجعل مهمة إنعاش القلب أسهل لكن الأمر مرتبط بإرادة إلهية".

وأشار إلى أنه لا يوجد تقصير في مسألة إسعاف رفعت ولكنه أعطى تعليماته للاعبي فيوتشر، بعدم التجمع حول أي مصاب داخل الملعب.

وأتم قائلاً: "الحديث مازال مبكرًا عن عودة رفعت للملاعب، ولكن الحالة تتحسن والأمور ستصبح أفضل مع عودة الكلى لحالتها الطبيعية ووقتها سيتم تحديد موعد مغادرته للمستشفى".

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