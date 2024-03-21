أولمبياد باريس 2024.. مصر والمغرب في مواجهة عملاقي أوروبا وأمريكا الجنوبية

أسفرت قرعة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، عن وقوع مصر والمغرب ممثلي العرب، في مجموعتين قويتين.

ويلعب منتخب المغرب بطل إفريقيا تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية بجانب منتخب الأرجنتين، بينما يتواجد وصيفه منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: فرنسا – أمريكا – الصاعد من الملحق العالمي "غينيا – رابع آسيا" – نيوزيلندا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين – المغرب – ثالث آسيا – أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا – مصر – ثاني آسيا – الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: بطل آسيا – باراجواي – مالي – إسرائيل

وتقام منافسات كرة القدم خلال الفترة بين 25 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، في فرنسا.

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