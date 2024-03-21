أولمبياد باريس 2024.. مصر والمغرب في مواجهة عملاقي أوروبا وأمريكا الجنوبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أسفرت قرعة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، عن وقوع مصر والمغرب ممثلي العرب، في مجموعتين قويتين.
ويلعب منتخب المغرب بطل إفريقيا تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية بجانب منتخب الأرجنتين، بينما يتواجد وصيفه منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا.
وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
المجموعة الأولى: فرنسا – أمريكا – الصاعد من الملحق العالمي "غينيا – رابع آسيا" – نيوزيلندا.
المجموعة الثانية: الأرجنتين – المغرب – ثالث آسيا – أوكرانيا.
المجموعة الثالثة: إسبانيا – مصر – ثاني آسيا – الدومينيكان.
المجموعة الرابعة: بطل آسيا – باراجواي – مالي – إسرائيل
وتقام منافسات كرة القدم خلال الفترة بين 25 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، في فرنسا.
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