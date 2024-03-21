فاطمة بنت مبارك: في يوم الأم نحتفي برمز العطاء والوفاء صانعة الأجيال

قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في كلمتها بمناسبة يوم الأم: "إلى بناة الأوطان وصاحبات العطاء والوفاء والتضحيات وصانعات الأجيال ..أقول لكن بكل فخر واعتزاز، أنتن الخير وبكن نحن في خير".

وأكدت سموها: "سنواصل مسيرتنا في رعاية الأم، والتي بدأناها منذ تأسيس اتحاد دولتنا المبارك بفضل رؤية ودعم قيادتنا الرشيدة، وإيمانها العميق بأنها الاستثمار الحقيقي لبناء وإعداد أجيال المستقبل الواعية القادرة على المحافظة على هويتنا الوطنية ومتابعة رحلة التميز والريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت سموها: " في يوم الأم نحتفي جميعاً برمز العطاء والوفاء صانعة الأجيال، نعتز بها سنداً للأسرة وعماداً للمجتمع وقدوة في تنشئة الأبناء على المبادئ والأخلاق .. تحية تقدير واعتزاز لجميع الأمهات في الإمارات والعالم .. كل عام وأنتن تجسدن روح العطاء والإخلاص والازدهار".





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