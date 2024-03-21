«ديليفرو» الإمارات تطلق تجربة مجتمعية لتحفيز الأفراد على التبرع ودعم المجتمعات المحتاجة

أطلقت ديليفرو الإمارات تجربة مجتمعية تفاعلية بعنوان «50 فلساً لا يمكن تفويتها» في سيتي ووك دبي، بهدف تسليط الضوء على الأثر الكبير الذي تحدثه التبرعات الصغيرة مثل 50 فلس وتشجيع أفراد المجتمع على دعم حملة «حياة متكاملة» التي أطلقتها الشركة بهدف تعزيز الأمن الغذائي لدى المجتمعات المحتاجة.

وتضمنت التجربة عرضاً بتقنية الهولوجرام لمجسم تم تصميمه خصيصاً لجذب انتباه المارة في سيتي ووك دبي وتشجيعهم على التفاعل معه، حيث لاحظوا وجود قطعة نقدية من فئة 50 فلس، فيكون لديهم الخيار إما بأخذها أو التبرع بها. ويتم بعدها تقديم شرح للمارة عن ميزة التبرع بأجزاء الدرهم المتوفرة على تطبيق ديليفرو، مع تسليط الضوء على إمكانية تقديم العون للمجتمعات المحتاجة بكل بساطة وسهولة.

وتتيح الميزة للعملاء التبرع بأجزاء الدرهم المتبقية من قيمة طلباتهم للمحتاجين، أو تقديم مبلغ تبرع من اختيارهم عند دفع قيمة الفاتورة عبر تطبيق ديليفرو. وتقدم ديليفرو كامل ريع التبرعات التي تجمعها من خلال هذه الميزة إلى الهلال الأحمر الإماراتي، شريكها الراسخ في مجال العمل الإنساني، والذي يقوم بدوره بتقديم التبرعات للمجتمعات المحتاجة في المنطقة. وبفضل سهولة استخدام هذه الميزة، بلغ إجمالي تبرعات عملاء ديليفرو أكثر من 1 مليون درهم إماراتي في عام 2023.



وتندرج التجربة المجتمعية الجديدة في إطار جهود ديليفرو لرفع مستوى الوعي بميزة التبرع بأجزاء الدرهم المتبقية، وتسليط الضوء على دور العطاء، مهما كان بسيطاً، في إحداث تأثير ملموس بهدف تعزيز الأمن الغذائي.

وقالت تغريد عريبي، رئيسة قسم الاتصالات في ديليفرو الشرق الأوسط: «تمثل هدفنا من خلال هذه التجربة المجتمعية في جذب اهتمام أفراد المجتمع، وإيصال رسالتنا التي تؤكد أنه يمكن حتى لأبسط المساهمات المالية أن تحدث فرقاً ملموساً في حياة الأشخاص المحتاجين. ونحن مسرورون بحجم التبرعات التي تلقيناها، والتي تخطت 1 مليون درهم إماراتي في عام 2023 من خلال ميزة التبرع بأجزاء الدرهم المتبقية. ونتطلع لمواصلة دعم المجتمعات المحتاجة والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي».

يُشار إلى أن حملة حياة متكاملة التي أطلقتها ديليفرو في عام 2022 تشكل إحدى ركائز استراتيجيتها العالمية لدعم مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في الأسواق التي تنشط فيها.

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