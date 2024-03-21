«ميك ماي تريب» تطلق خيار اللغة العربية لتوفير تجربة متعددة للمسافرين

أعلنت «ميك ماي تريب»، إحدى شركات السفر عبر الإنترنت، عن إضافة خيار اللغة العربية إلى تطبيقاتها على الهواتف، وذلك سعياً منها لتعزيز تجربة السفر للعملاء، حيث تهدف الشركة من خلال هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز تجربة السفر للمستخدمين الناطقين باللغة العربية، بما يوفر وصولاً سلساً إلى خدمات السفر الشاملة من «ميك ماي تريب»، بما في ذلك الرحلات الجوية والفنادق وغيرها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لإحداث ثورة في تجربة السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر طرح باقة من المزايا المتنوعة والأولى من نوعها على مستوى القطاع والعديد من العروض الجذابة إلى جانب إبرام اتفاقيات شراكة حصرية مع المصارف بما يلبي مختلف التفضيلات في المنطقة. وقد أدى ذلك إلى وصول عدد المستخدمين النشطين لدى الشركة إلى أكثر من 2 مليون مستخدم شهرياً خلال عامين فقط.

وقالت ساوجانيا سريفاستافا، الرئيس التنفيذي للعمليات - الرحلات الجوية والعطلات ومنطقة الخليج في «ميك ماي تريب»: «تشكل دولة الإمارات جزءاً محورياً في استراتيجيتنا للنمو، لكونها بوتقة تنصهر فيها جنسيات متنوعة إلى جانب تمتعها ببيئة سفر ديناميكية. ولطالما كان هدفنا إرساء معايير جديدة في خدمة العملاء على مستوى الصناعة، وكانت الاستجابة الإيجابية من السوق مشجعة. وسنواصل من خلال حملتنا الأخيرة الارتقاء بعروضنا في المنطقة عبر توفير خدمة الحجوزات الخالية من المتاعب، وخيارات السفر الآمنة ذات القيمة العالية، وتقديم خدمات الدعم بعد عمليات الحجز».

وتسلط حملة الشركة الديناميكية الجديدة «ليتس ميك ماي تريب» Let's MakeMyTrip الضوء على المزايا الفريدة التي يتمتع بها عملاء منصة «ميك ماي تريب» في دولة الإمارات . ومع تركيز على التعامل مع المجالات التي تعاني نقصاً في الخدمات، قدمت الشركة منتجات جديدة ذات قيمة مضافة مثل الإلغاء بدون رسوم (إمكانية الاسترداد حتى عند إلغاء حجوزات الرحلات غير القابلة للاسترداد أو القابلة للاسترداد جزئياً)، وتثبيت السعر (حجز أسعار الرحلات لمدة 1-7 أيام برسوم رمزية، لتأمين نفس السعر حتى لو شهد زيادة لاحقاً)، وضمان الاتصال MMT (وهي خدمة فريدة من نوعها تغطي اضطرابات الرحلات الناجمة عن تغييرات الناقلات أو الإلغاءات أو التأخيرات).

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