متفوقة على بورشه 911 .. تسلا سايبر تراك تفوز بلقب أسرع شاحنة خفيفة كهربائية

حصلت الشاحنة الخفيفة الكهربائية سايبر تراك التي طرحتها شركة تسلا الأمريكية قبل شهور قليلة على لقب أسرع شاحنة خفيفة كهربائية في الولايات المتحدة.

وبحسب مجلة" كار أند درايفر" الأمريكية المتخصصة في موضوعات السيارات نجحت الشاحنة أثناء الاختبار في الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6ر2 ثانية فقط، بفضل محركاتها الكهربائية الثلاثة التي تصل قوتها معا إلى 834 حصانا. وجاءت في المركز الثاني الشاحنة ريفيان آر1 تي.

وكتب خبراء المجلة أن "تحقيق سايبر تراك لمعدل تسارع قدره 6ر2 ثانية، يجعلها أسرع من أي شاحنة كهربائية اختبرناها". الأكثر من ذلك، فإن سيابر تراك أسرع من بعض أشهر السيارات الرياضية في العالم بما في ذلك بورشه 911.

كما أكملت الشاحنة سايبر تراك قطع مسافة ربع ميل (402 متر) خلال 11 ثانية بسرعة 119 ميلا في الساعة (191 كيلومترا في الساعة) بفارق قدره 5 أعشار ثانية عن ريفيان و8 أعشار ثانية عن جي.إم.سي هامر الكهربائية.

يأتي ذلك في حين اشتكى بعض أصحاب الشاحنة سايبر تراك المصنوع جسمها من الصلب المصقول المقاوم للصدأ من ظهور نقاط صدأ في السيارة عند تركها في مكان مكشوف ممطر.

ولم تنف تسلا وجود هذه المشكلة رسميا، وأشارت إلى أن دليل مستخدم الشاحنة يشير إلى إمكانية ظهور نقاط صدأ أو تآكل في ألواح الصلب المقاوم للصدأ في ظروف محددة. وقال أحد مهندسي الشركة إنه يمكن "تنظيف هذه البقع" بسهولة.





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