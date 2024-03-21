اليابان تسجل عجزاً تجارياً بقيمة 379 مليار ين خلال الشهر الماضي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس وصول عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال فبراير الماضي إلى 4ر379 مليار ين (5ر2 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 2ر810 مليارات ين بعد عجز قدره 3ر1758 مليار ين خلال يناير الماضي.
وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر7% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 3ر5% بعد زيادتها بنسبة 9ر11% خلال الشهر السابق.
كما زادت الصادرات بنسبة 5ر0% على أساس سنوي، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 2ر2% بعد تراجعها بنسبة 8ر9% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
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