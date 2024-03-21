Thursday, 21 March 2024 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليابان تسجل عجزاً تجارياً بقيمة 379 مليار ين خلال الشهر الماضي

3/21/2024 5:24:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس وصول عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال فبراير الماضي إلى 4ر379 مليار ين (5ر2 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 2ر810 مليارات ين بعد عجز قدره 3ر1758 مليار ين خلال يناير الماضي.

وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر7% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 3ر5% بعد زيادتها بنسبة 9ر11% خلال الشهر السابق.

كما زادت الصادرات بنسبة 5ر0% على أساس سنوي، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 2ر2% بعد تراجعها بنسبة 8ر9% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN21032024000110011019ID1108004763

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث