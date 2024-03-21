«إمارات» تمنح بنك المارية أول حقوق تسمية محطات تابعة لها

أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، عن منح أول حقوق تسمية المحطات التابعة لها لبنك المارية المحلي، البنك الرقمي في دولة الإمارات، لتتشكل بذلك أول شراكة استراتيجية بين المؤسسة وشركائها ضمن مشروع «لاندمارك».

ويعتبر بنك المارية المحلي بموجب هذه الشراكة أول جهة تحصل على حقوق تسمية محطة وقود على مستوى الدولة والعالم، في خطوة تتجاوز نطاق الترويج التجاري نحو أبعاد جديدة ترسخ حضور المحطات كمنصة شاملة ومتكاملة تسهم في تعزيز ممارسات قطاعات الأعمال للارتقاء بخدمات المتعاملين، ووجهة جديدة تدعم جهود مختلف الأطراف المعينة الرامية لإثراء تجربة المتعاملين.

ومن المقرر أن تبدأ (إمارات) بتغيير اسم المحطة وتعديل الشكل الخارجي ليضم الهوية البصرية المشتركة في المساحات والمرافق الخارجية للمحطة، والنقاط المتفق عليها قريباً.

ويُعد المشروع الذي أطلقته (إمارات) الشهر الجاري، نقلة استراتيجية وتجارية على مستوى قطاع محطات الوقود في دولة الإمارات والعالم، بتقديمه صيغة جديدة لمفهوم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة وشركائها، وذلك انطلاقاً من نهجها الذي يسعى إلى توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، وتحسين تجاربهم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

ثقة

وقال المهندس علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»: «نفخر بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك المارية المحلي لمنح حقوق تسمية أولى محطات الوقود التابعة للمؤسسة في إطار مشروع»لاندمارك«، حيث تعكس هذه الخطوة ثقة مجمع الأعمال في النهج الاستراتيجي للمؤسسة، إلى جانب الأثر الاقتصادي الإيجابي لهذا المشروع الوطني والفرص المتميزة التي يوفرها من خلال تعزيز قدرة الشركات والمؤسسات والجهات ذات الصلة على التركيز على المتعاملين باعتبارهم محور أعمالها وأنشطتها».

وأضاف: «يسلط هذا المشروع الضوء على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها محطات (إمارات) على مستوى الدولة، وما تمثله من بيئة جاذبة وعائد مجزٍ على شركائها الحاليين والمستقبليين، ما من شأنه أن يؤسس لقطاع تجاري جديد غير مسبوق على مستوى قطاع الخدمات والتجزئة محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «يفخر البنك بتوقيع أول شراكة استراتيجية مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول»إمارات«ضمن مشروع»لاندمارك«، حيث سنكون أول جهة تحصل على حقوق تسمية محطة وقود على المستوى المحلي والعالمي. فهذه الخطوة مبنية على مبادرات مبتكرة تعزّز رؤية العلامة التجارية للبنك وتحسّن تجربة العملاء في محطات البترول والمتاجر التابعة لها. حيث يمكن للعملاء إجراء معاملات الدفع الآمنة والسلسة والسريعة عبر تطبيق Mbank Wallet من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة عند صندوق الدفع بواسطة هاتفهم المحمول. وإننا على ثقة من أننا متجهون نحو مستقبل مزدهر لأن هذا التعاون سيقدم لعملائنا حلول مريحة ومناسبة ستؤدي إلى ارتفاع في نسبة رضا العملاء وزيادة في استقطاب عملاء جدد، فنرسّخ مكانتنا كالبنك الرقمي الرائد في الدولة».

معاملات

وشهدت محطات (إمارات) إطلاق بنك المارية المحلي لخدمات المحفظة الرقمية «Mbank Wallet» التي تسمح لعملاء محطات (إمارات) بإجراء معاملات الدفع الآمنة والسلسة غير التلامسية عبر التطبيق الخاص بها على خدمات التزود بالوقود وشراء المنتجات من متاجر المحطات FreshPlus، وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة عند صندوق الدفع بواسطة الهاتف المحمول. ويمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة من الخدمات التي تمكنهم من كسب نقاط المارية (MPoints) والتسوق بها، والحصول على عروض حصرية من برنامج لايف ستايل من بنك المارية المحلي واسترداد المكافآت.

وتعتبر محفظة بنك المارية الرقمية أول محفظة رقمية في الإمارات برقم IBAN يجري اعتمادها وترخيصها من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث لا يتوجب على المستخدمين إنشاء حساب مصرفي لاستخدامها، بل من خلال حساب مرتبط بالهوية الإماراتية الخاصة بهم وإصدار تحويلات الأموال من وإلى البنوك الإماراتية الأخرى عبر رقم IBAN فقط ودون أي رسوم. ويمكن للمستخدمين إضافة أموال إلى Mbank Wallet، من خلال الإيداعات النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي لبنك المارية أو من خلال أي من الأفرع الـ 400 لتحويل الأموال وفروع الجهات الشريكة لـبنك المارية في الإمارات.

ويشار إلى أن مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» أطلقت مؤخراً مشروع «لاندمارك» الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات والعالم، والذي يتيح للشركات والعلامات التجارية حقوق تسمية محطات الوقود التابعة لها في مواقع مختارة ضمن شبكة المؤسسة في دبي والمناطق الشمالية، في خطوة تؤسس لنموذج أعمال تجاري مبتكر، يرتكز على سعادة المتعاملين وأولوية رضاهم.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز