«هيرميس»: «باركن» تسجل أكبر طلبات الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي

أعلن إي اف چي هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركن»، وذلك بقيمة 428.7 مليون دولار في سوق دبي المالي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك لهذه الصفقة.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «باركن» بطرح 24.99% من إجمالي رأس مالها المُصدر عبر بيع 749.700.000 سهم، وذلك بقيمة 2.10 درهم إماراتي للسهم حيث بلغت القيمة السوقية 6.3 مليار درهم إماراتي (1.72 مليار دولار أمريكي).

يُذكر أن الصفقة شهدت إقبالًا هائلًا من جانب المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 165 مرة تقريبًا من إجمالي الأسهم المطروحة، وهو أكبر عملية تسجيل طلبات اكتتاب عام أولي على الإطلاق في سوق دبي المالي. وقد قامت إي اف چي هيرميس منفردة بتغطية الاكتتاب 44.3 مرة، علمًا بأن الشركة أعلنت عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بنحو 20% استجابة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد على الاكتتاب في مرحلة بناء الأوامر.

وأعرب كريم جلال، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بالنجاح الباهر الذي حققته صفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركن» في سوق دبي المالي، والتي شهدت أكبر طلب لاكتتاب عام أولي في سوق دبي المالي على الإطلاق، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في سوق دبي بشكل عام وفي المكانة الراسخة التي تحظى بها شركة «باركن» بشكل خاص. وأكد جلال أن نجاح هذه الصفقة يعكس الخبرات الكبيرة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في إتمام كبرى الصفقات الاستراتيجية، حيث نجحت الشركة من خلال عملية سريعة وشاملة لمرحلة بناء الأوامر في تغطية الاكتتاب خلال ساعات معدودة. كما أشاد جلال بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام هذه الصفقة التي تعد علامة فارقة في سلسلة الصفقات التي نجحت الشركة في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي شهدت أيضًا مشاركة بنكين عالميين وأربعة بنوك إقليمية. وأشار جلال إلى أن الخبرات الكبيرة التي يحظى بها فريق العمل وتفانيه الدائم ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في آفاق النمو الهائلة لشركة «باركن».

جدير بالذكر أن شركة «باركن» هي أكبر مزوّد لخدمات مواقف السيارات المدفوعة في دبي، وذلك بموجب عقد امتياز حصري لتشغيل جميع أنواع مواقف السيارات العامة والمدفوعة ومباني المواقف متعددة الطوابق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحظى الشركة بسجلٍ حافل في تقديم خدمات متميزة للعملاء على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، حيث تقوم الشركة حاليًا بتشغيل حوالي 197.000 موقف مركبات مدفوع في مختلف المواقع الاستراتيجية في إمارة دبي.





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