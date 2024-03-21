«أسواق دبي الرمضانية» نافذة لاكتشاف الثقافة الإماراتية

أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن حملة "رمضان في دبي" تواصل إتاحة مجموعة واسعة من الفعاليات التي تقام في العديد من وجهات دبي المعروفة، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة وعلى مدى أيام الشهر الفضيل.

وتُعد "أسواق دبي الرمضانية" من أبرز الفعاليات والأماكن التي يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بأجوائها واستكشاف مجموعة من التجارب النابضة بالحياة في مختلف أنحاء المدينة طوال شهر رمضان.

وأوضحت المؤسسة أن الجمهور سيحظى من خلال الأسواق الرمضانية بفرصة لاستكشاف ملامح مهمة من الثقافة الإماراتية الأصيلة وموروثها المجتمعي، وكذلك فرصة التسوق وشراء الهدايا التذكارية من مشغولات يدوية وتقليدية والتي يقدمها المصممون الإماراتيون، فيما تتميز الأسواق الرمضانية في دبي بأجوائها التفاعلية.

وتضم الفعاليات الليلية التي تقام خلال شهر رمضان، فعالية "حي رمضان" في جميرا أبراج الإمارات، و"السوق الرمضاني" في شارع البلدية القديم في منطقة ديرة، و"رمضانيات" في "ذا هب" بمجلس الخواني، و"حي رمضان" في مدينة إكسبو دبي، و"سوق رايب" المفضل للعائلات في حديقة أكاديمية شرطة دبي يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

وتقدم الفعاليات لمحة عن تاريخ دولة الإمارات، ويمكن للزوار التجول في السوق الذي يضم مجموعة متنوعة من المنافذ، والمشاركة في الجلسات الحوارية الخاصة والاستمتاع بعروض الموسيقى المباشرة ومعرض الصور الفوتوغرافية في الهواء الطلق والجولات الفنية وورش العمل.





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