«أسواق دبي الرمضانية» نافذة لاكتشاف الثقافة الإماراتية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن حملة "رمضان في دبي" تواصل إتاحة مجموعة واسعة من الفعاليات التي تقام في العديد من وجهات دبي المعروفة، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة وعلى مدى أيام الشهر الفضيل.
وتُعد "أسواق دبي الرمضانية" من أبرز الفعاليات والأماكن التي يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بأجوائها واستكشاف مجموعة من التجارب النابضة بالحياة في مختلف أنحاء المدينة طوال شهر رمضان.
وأوضحت المؤسسة أن الجمهور سيحظى من خلال الأسواق الرمضانية بفرصة لاستكشاف ملامح مهمة من الثقافة الإماراتية الأصيلة وموروثها المجتمعي، وكذلك فرصة التسوق وشراء الهدايا التذكارية من مشغولات يدوية وتقليدية والتي يقدمها المصممون الإماراتيون، فيما تتميز الأسواق الرمضانية في دبي بأجوائها التفاعلية.
وتضم الفعاليات الليلية التي تقام خلال شهر رمضان، فعالية "حي رمضان" في جميرا أبراج الإمارات، و"السوق الرمضاني" في شارع البلدية القديم في منطقة ديرة، و"رمضانيات" في "ذا هب" بمجلس الخواني، و"حي رمضان" في مدينة إكسبو دبي، و"سوق رايب" المفضل للعائلات في حديقة أكاديمية شرطة دبي يومي السبت والأحد من كل أسبوع.
وتقدم الفعاليات لمحة عن تاريخ دولة الإمارات، ويمكن للزوار التجول في السوق الذي يضم مجموعة متنوعة من المنافذ، والمشاركة في الجلسات الحوارية الخاصة والاستمتاع بعروض الموسيقى المباشرة ومعرض الصور الفوتوغرافية في الهواء الطلق والجولات الفنية وورش العمل.
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