الدولار يتراجع بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة

تراجع الدولار على نطاق واسع اليوم الخميس بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة وأبقى على توقعاته لخفض أسعار الفائدة لهذا العام رغم المفاجآت الصعودية للتضخم، كما أنه لم يتبن لهجة أكثر ميلا للإبقاء على التشديد النقدي كما كان يخشى بعض المستثمرين.

وقفز الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات اليوم الخميس نمو التوظيف بشكل حاد في فبراير شباط وانخفاض معدل البطالة إلى أقل بكثير من التوقعات.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.33 بالمئة إلى 0.6608 دولار أمريكي، بعد أن صعد أكثر من 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6615 دولار في أعقاب بيانات الوظائف القوية.

وفي ختام اجتماع المركزي الأمريكي أمس الأربعاء قال رئيس البنك جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتيسير البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة إذ يتجه البنك المركزي للمضي في مسار خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، رغم أنه توقع تقدما أبطأ قليلا فيما يتعلق بمعركة التضخم.

وكان اليورو والجنيه الإسترليني من بين العملات الرئيسية التي سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع مقابل الدولار اليوم الخميس، وارتفعت العملتان إلى 1.09375 دولار و1.2798 دولار على التوالي.

واستقر مؤشر الدولار عند 103.23 بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 بالمئة في جلسة التداول السابقة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.08 بالمئة إلى 0.6087 دولار أمريكي.

وصعد الين 0.4 بالمئة إلى 150.63 بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 151.82 في الجلسة السابقة ونحو أدنى مستوى في عدة عقود.

وعلى الرغم من التحول التاريخي الذي تبناه بنك اليابان بالتخلي عن أسعار الفائدة السلبية في وقت سابق من الأسبوع، أشار صناع السياسة إلى أنه من المتوقع الإبقاء على "أوضاع التيسير المالي" لبعض الوقت.

وقد أعطى ذلك المستثمرين الثقة لإعادة بناء مراكزهم في التجارة التي تحظى بشعبية لصفقات فروق أسعار الفائدة بالين، إذ من المرجح أن يستمر الفارق الصارخ في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة لبعض الوقت، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض العملة.





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